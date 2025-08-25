PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Kleinkrafträder gestohlen - zwei beschädigt

Lippstadt (ots)

Drei gestohlene Kleinkrafträder beschäftigten die Polizei am Sonntag in Lippstadt. Gegen 8:20 Uhr meldete ein Zeuge einen beschädigten Motorroller auf einem Waldweg in der Nähe der Märkischen Straße. Das Fahrzeug war zuvor zwischen 1 und 8:15 Uhr im Roncalliweg - etwa 300 Meter vom Fundort entfernt - entwendet worden.

In der Zeit zwischen 16:40 und 19:40 Uhr wurde ein Kleinkraftrad mitsamt Helm in der Straße "Südertor" gestohlen. Das Lenkradschloss des Fahrzeugs war zum Zeitpunkt des Diebstahls gesperrt.

Gegen 22:55 Uhr fanden Polizeibeamte im Rahmen eines anderen Einsatzes einen beschädigten Motorroller neben der Turnhalle einer Grundschule an der Straße "Am Weinberg". Erste Ermittlungen konnten nicht klären, wer Eigentümer des Kleinkraftrades ist. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es ebenfalls entwendet wurde.

Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen oder zur Herkunft des an der Grundschule gefundenen Rollers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

