Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung: Elfjährige vermisst

  • Bild-Infos
  • Download

Lippstadt (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten Lea-Melina B. Die Elfjährige wurde zuletzt am Montagmorgen um 8 Uhr in einer Jugendhilfeeinrichtung in Lippstadt-Herringhausen gesehen. Die Vermisste ist 1,49 Meter groß, schlank und hat lockige dunkelblonde Haare und Sommersprossen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer blau-grauen Jeans und einem Oberteil mit pinken Details bekleidet. Möglicherweise hält sie sich im Raum Paderborn auf.

Wer das vermisste Mädchen sieht, wird gebeten, sich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden.

Hinweis: Das Foto der Vermissten darf nur zu Fahndungszwecken verwendet werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
