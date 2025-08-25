POL-SO: Lage an LWL-Klinik gelöst
Warstein (ots)
Die Lage an der LWL-Klinik in Warstein wurde polizeilich gelöst. Sowohl die Person als auch die Einsatzkräfte blieben beim Zugriff unverletzt. Der Patient verbleibt in der LWL-Klinik.
