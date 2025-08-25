POL-SO: Lage an LWL-Klinik gelöst

Welver (ots) - In Welver-Borgeln gab es in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 8:30 Uhr, mehrere Fälle von Sachbeschädigungen. Im Bereich der Bördestraße wurde ein Wahlplakat zerstört. Mehrere weitere Wahlplakate wurden mit weißer Farbe beschmiert - größtenteils mit den Aufschriften "AfD" oder "Alice Weidel". Auch ein Stromkasten, ein Altglascontainer, ein Altkleidercontainer, ein Bushaltestellen-Haus ...

