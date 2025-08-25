PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lage an LWL-Klinik gelöst

Warstein (ots)

Die Lage an der LWL-Klinik in Warstein wurde polizeilich gelöst. Sowohl die Person als auch die Einsatzkräfte blieben beim Zugriff unverletzt. Der Patient verbleibt in der LWL-Klinik.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 17:56

    POL-SO: Polizeieinsatz an der LWL-Klinik

    Warstein (ots) - Im Bereich der LWL-Klinik in Warstein findet momentan ein Polizeieinsatz statt. Ein Patient befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Lage ist unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr für andere Personen innerhalb und außerhalb der Einrichtung. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Daniel Großert Telefon: 02921 - 9100 5311 E-Mail: ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:48

    POL-SO: Schmierereien auf Wahlplakaten, Containern und mehr

    Welver (ots) - In Welver-Borgeln gab es in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 8:30 Uhr, mehrere Fälle von Sachbeschädigungen. Im Bereich der Bördestraße wurde ein Wahlplakat zerstört. Mehrere weitere Wahlplakate wurden mit weißer Farbe beschmiert - größtenteils mit den Aufschriften "AfD" oder "Alice Weidel". Auch ein Stromkasten, ein Altglascontainer, ein Altkleidercontainer, ein Bushaltestellen-Haus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren