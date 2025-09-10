PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt Schleusung in Weil am Rhein auf

Weil am Rhein (ots)

Am Dienstagmorgen deckten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Einschleusung einer Person auf. Gegen einen 30-Jährigen wird wegen des Verdachts der Einschleusung ermittelt.

Am Dienstagmorgen (09.09.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen, die aus Basel kommende Straßenbahn. Ein türkischer Staatsangehöriger konnte sich mit einem niederländischen Reiseausweis für Flüchtlinge ausweisen. Eine mit ihm reisende 30-jährige türkische Staatsangehörige verfügte nicht über die erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland. Die Einsatzkräfte nahmen die Personen in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthalts gegen die mutmaßlich Geschleuste ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Zurückweisung der Frau in die Schweiz. Der 30-Jährige, in den Niederlanden wohnhafte Mann, der bereits vor zwei Jahren wegen einer Einschleusung von Ausländern beanzeigt worden war, muss sich jetzt erneut wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

