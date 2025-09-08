Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Gesuchter muss 2700 Euro bezahlen

Rheinfelden (Baden) (ots)

Bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze ging der Bundespolizei ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. Da er vor Ort die offene Geldstrafe beglich, entging er einer Haftstrafe.

Am Samstag (06.09.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den kroatischen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Rheinfelden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz wohnhaften Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Straßenverkehrsgefährdung verhängte ein Gericht im Jahr 2021 eine Geldstrafe gegen den 28-Jährigen. Da der Gesuchte weder die Strafe bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließen die Justizbehörden im Mai dieses Jahres Haftbefehl. Gegenüber der Bundespolizei bezahlte der Mann die Gerichtsschulden und ersparte sich somit eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

