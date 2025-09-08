Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Nach zwei Tagen versucht Abgeschobener einzureisen und scheitert an Grenzkontrollen

Weil am Rhein (ots)

Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte ein 32-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück.

Am Samstag (06.09.2025) versuchte der marokkanische Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes in der grenzüberschreitenden Straßenbahn stellte sich heraus, dass er vor zwei Tagen in die Schweiz überstellt worden war. Zudem verhing die Ausländerbehörde ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland und schrieb ihn zur Fahndung aus. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.

