Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Mann sucht entlaufenen Hund und wird festgenommen
Weil am Rhein (ots)
Ein 52-Jähriger war auf der Suche nach seinem entlaufenen Hund an der französischen Grenze in eine Kontrolle der Bundespolizei geraten. Da noch ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war, muss er für mehrere Wochen ins Gefängnis.
Am späten Mittwochabend (03.09.2025) meldete sich ein Mann bei den Einsatzkräften am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke und gab an, seinen entlaufenen Hund zu suchen. Eine Überprüfung des kosovarischen Staatsangehörigen ergab, dass ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war. Wegen Betruges verurteilte ein Gericht den Gesuchten im Frühjahr dieses Jahres zu einer Geldstrafe, die dieser nicht bezahlte. Da er die Ersatzfreiheitsstrafe auch nicht antrat, erließ die zuständige Staatsanwaltschaft vor kurzem einen Haftbefehl. Da er die geforderte Gerichtsschuld in Höhe von 1.500 Euro vor Ort nicht bezahlen konnte, erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Der vermisste Hund konnte wenig später gefunden und dem Tierschutz übergeben werden.
