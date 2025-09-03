Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Dieb will Diebstahlsanzeige aufgeben und wird festgenommen

Freiburg im Breisgau (ots)

Weil man ihn am Hauptbahnhof bestohlen hatte, erstattete ein Mann Anzeige bei der Bundespolizei. Da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in ein Gefängnis.

Am Dienstag (02.09.2025) wollte der 24-Jährige beim Bundespolizeirevier Freiburg im Breisgau, eine Anzeige wegen des Diebstahls seines Rucksacks erstatten. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes mit ungeklärter Staatsangehörigkeit stellten die Beamten fest, dass seit zwei Wochen ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war. Wegen Diebstahls verurteilte ein Gericht den Gesuchten im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe in Höhe von 200 Euro. Da dieser weder die Justizschuld beglich, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, schrieb ihn die Staatsanwaltschaft zur Fahndung aus. Da er vor Ort die geforderte Summe nicht bezahlen konnte, erfolgte nach der Strafanzeigenaufnahme die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

