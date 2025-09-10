Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Lebensgefährtin bezahlt Geldstrafe - Gesuchter entgeht Haft

Weil am Rhein (ots)

Da ein mit Haftbefehl gesuchter 35-Jähriger die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sprang seine Lebensgefährtin mit über 7000 Euro ein und konnte so eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

Am Dienstag (09.09.2025) kontrollierte eine Streife des Hauptzollamts Lörrach, den Mann am Zollamt Weil - Ost. Die Überprüfung ergab, dass dieser seit zwei Monaten zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Trunkenheit im Verkehr war der deutsche Staatsangehörige im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe von 7600 Euro verurteilt worden. Der in der Schweiz wohnhafte Mann zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Justizbehörde Haftbefehl erließ. Zuständigkeitshalber übernahm ihn die Bundespolizei und verbrachte ihn auf die Dienststelle. Da der Gesuchte nicht in der Lage war die Gerichtsschulden vor Ort zu bezahlen, verständigte er seine Lebensgefährtin. Diese brachte die geforderte Geldsumme zum Bundespolizeirevier Lörrach. So ersparte er sich eine Ersatzfreiheitsstrafe und durfte weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell