Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zigaretten aus Tankstelle in Ludwigslust gestohlen

Ludwigslust (ots)

Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Ludwigslust haben unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen eine noch unbekannte Menge Zigaretten gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die Täter zunächst die Eingangstür des am Ortsausgang in Richtung Neustadt-Glewe gelegenen Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt. Aus den Regalen im Verkaufsraum stahlen die Einbrecher, bei denen es sich um zwei Maskierte gehandelt haben soll, anschließend Zigaretten sowie Zubehör für E-Zigaretten. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte am Donnerstagmorgen Spuren am Tatort, die jetzt kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) entgegen, die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

