POL-ME: Kollision beim Abbiegen - Motorradfahrer schwer verletzt - 2507142

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (30. Juli 2025) kam es in Mettmann zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:30 Uhr wollte eine 48-jährige Solingerin mit ihrem Mercedes GLC vom Dorper Weg kommend nach links in die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 23-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad, der in Richtung Mettmann unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, bei der der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Die herbeigerufenen Rettungskräfte brachten den Mettmanner in ein Krankenhaus.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer vorläufig geschätzten Höhe von 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Düsseldorfer Straße zeitweise voll gesperrt.

