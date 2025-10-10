Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Sternberg (ots)

Am 09.10.2025 gegen 17 Uhr ereignete sich in Sternberg auf der dortigen Seepromenade am Sternberger See ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Pedelec den kombinierten Geh- und Radweg. Nachdem er dort einen Berg hinuntergefahren ist, kam er nach gegenwärtigem Erkenntnisstand aus bisher unbekannter Ursache nach rechts vom Weg ab, stieß gegen einen Baum und verletzte sich schwer. Trotz der eingeleiteten Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann am Unfallort. Thomas Schulz Polizeihauptmeister Polizeirevier Sternberg

