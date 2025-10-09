PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rentnerin in Hagenow wurde Opfer eines Trickdiebes

Hagenow (ots)

Durch einen Vorwand habe ein unbekannter Mann am Mittwochnachmittag mehrere Tausend Euro aus der Wohnung einer 91-jährigen Frau in Hagenow stehlen können. Der Mann hatte der Rentnerin zuvor an der Wohnungstür glaubhaft gemacht, dass er sämtliche Heizkörper in der Wohnung ablesen müsse. Im Beisein der Frau überprüfte der Herr die Heizkörper in jedem Zimmer und verließ nach geschätzten zehn Minuten die Wohnung. Erst dann stellte die Rentnerin fest, dass die Schränke im Schlafzimmer geöffnet waren und verstecktes Geld fehlte. Derzeit kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es einen Mittäter gab, der sich währenddessen heimlich in die Wohnung der Rentnerin schlich.

Angesichts des Vorfalls appelliert die Polizei erneut, Fremden an der Wohnungstür mit gesundem Misstrauen zu begegnen. Monteure und Kontrolleure kündigen sich in der Regel an und können sich im Auftrag ihrer Firma legitimieren. Im Zweifelsfall sollten Fremde niemals in die Wohnung gelassen und die Polizei informiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

