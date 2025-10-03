PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Nach Imbissbesuch alkoholisiert den Nachhauseweg angetreten

Niederkirchen bei Deidesheim (ots)

Am 02.10.2025 gegen 20:54 Uhr wurde hiesige Polizeiinspektion durch einen aufmerksamen Zeugen darüber informiert, dass sich eine augenscheinlich alkoholisierte männliche Person in der Hauptstraße in 67150 Niederkirchen nach einem Imbissbesuch in seinen PKW begaben hat und losgefahren sei. Eine Streife konnte den verantwortlichen Fahrzeugführer an dessen Wohnanschrift in 67147 Forst an der Weinstraße antreffen. Zudem korrespondierte die zuvor abgegebene Personenbeschreibung des Zeugen mit der angetroffenen Person. Bei diesem konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Da dieser jedoch einen freiwilligen Atemalkholtest verweigerte, wurde dieser zwecks der Entnahme einer Blutprobe auf hiesige Dienststelle verbracht. Des Weitere wurde der Führerschein des 61 Jahre alten Mannes beschlagnahmt. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

