POL-UN: Schwerte - Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Kamen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag (27.06.2025) auf Samstag (28.06.2025) an drei Einfamilienhäusern in der Berliner Straße und am Mühlentorweg in Kamen-Mitte Kupferrohre entwendet. Der Tatzeitraum dieser Taten liegt zwischen 17.00 Uhr und 12.00 Uhr. Die bislang unbekannten Täter entwendeten in dem Zeitraum ein etwa 2m langes, ein 3m ...

