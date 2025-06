Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Mehrere Kupferdiebstähle - auch eine Kirche betroffen

Kamen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag (27.06.2025) auf Samstag (28.06.2025) an drei Einfamilienhäusern in der Berliner Straße und am Mühlentorweg in Kamen-Mitte Kupferrohre entwendet.

Der Tatzeitraum dieser Taten liegt zwischen 17.00 Uhr und 12.00 Uhr.

Die bislang unbekannten Täter entwendeten in dem Zeitraum ein etwa 2m langes, ein 3m langes und ein etwa 3,5 m langes Kupferrohr von den jeweiligen Hauswänden.

Zudem wurden an einer Kirche auf dem Lutherplatz in Kamen-Methler im Tatzeitraum Donnerstag (26.06.2025), 18.30 Uhr bis Samstag (28.06.2025), 15.00 Uhr, insgesamt 4 Fallrohre aus Kupfer entwendet.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 02307-921-0 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell