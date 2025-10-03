PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallbeteiligte unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.10.2025 gegen 18:00 Uhr kam es an der Einmündung Speyerdorfer Straße/Schlachthofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrern. Hierbei missachtete der 38-jährige Unfallverursacher die Vorfahrt der 23-jährigen Geschädigten. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten jedoch drogentypische Auffälligkeiten bei der jungen Frau feststellen. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Ermittlungen ergaben, dass die Frau bereits am vergangen Dienstag wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss aufgefallen war. Der Fahrzeugführerin wurde neuerlich eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 9000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Sebastian Katzenberger

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 11:58

    POL-PDNW: Romance Scam - Vermögensschaden verhindert

    Bad Dürkheim (ots) - Am Dienstag, dem 30.09.2025, konnte in Bad Dürkheim ein größerer Vermögensschaden zum Nachteil einer 62-jährigen Frau durch einen aufmerksamen Mitarbeiter der Sparkasse Rhein-Haardt verhindert werden. Der Mitarbeiter informierte die Polizei Bad Dürkheim darüber, dass eine Kundin möglicherweise Opfer der Masche "Romance-Scam" wurde. Die Frau wollte zunächst einen hohen Geldbetrag an ein Konto ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 11:43

    POL-PDNW: Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

    Bad Dürkheim (ots) - Am Abend des 01.10.25 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Kontrollstelle in Höhe des Wurstmarktplatzes eingerichtet. Hierbei wurde gegen 23:00 Uhr der 33-jährige Fahrer eines VW Golf kontrolliert, bei dem deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte. Es wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,7 Promille ergab. Der Fahrer des VW Golf muss sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren