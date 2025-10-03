Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallbeteiligte unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.10.2025 gegen 18:00 Uhr kam es an der Einmündung Speyerdorfer Straße/Schlachthofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrern. Hierbei missachtete der 38-jährige Unfallverursacher die Vorfahrt der 23-jährigen Geschädigten. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten jedoch drogentypische Auffälligkeiten bei der jungen Frau feststellen. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Ermittlungen ergaben, dass die Frau bereits am vergangen Dienstag wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss aufgefallen war. Der Fahrzeugführerin wurde neuerlich eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 9000EUR.

