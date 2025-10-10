PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 29-Jährige bei Verkehrsunfall in Rostock leicht verletzt

Rostock (ots)

Am Donnerstagabend kam es im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden beteiligten Fahrzeuge gegen 17:30 Uhr den Petridamm in Fahrtrichtung Dierkower Damm. Die Fahrerin eines Mercedes musste abbremsen, da ein vorausfahrendes Fahrzeug auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Der nachfolgende Fahrer eines Toyota (30 Jahre, ukrainisch) erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das wartende Fahrzeug auf.

Die 29-jährige Deutsche wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

