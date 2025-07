Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des PK Elze im Zeitraum 25.07.- 27.07.2025

Hildesheim (ots)

(zei) Verfolgungsfahrt in Gronau

Gronau (Leine) - Am Sonntagmorgen stellte eine Streifenwagenbesatzung auf der L480 bei Rheden ein Kleinkraftrad (KKR) fest, welches ohne ein amtliches Kennzeichen geführt wurde. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, entzog sich der Fahrzeugführer der Kontrolle und flüchtete über einen Geh- und Radweg und anschließend über einen Feldweg in ein angrenzendes Feld. Nach einer teilweise fußläufigen Verfolgung konnte der Jugendliche, bei dem es sich um einen 14-Jährigen aus Gronau (Leine) handelt, durch die eingesetzten Kräfte gestoppt und festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das geführte Kleinkraftrad am Vortag im Bereich Alfeld entwendet wurde. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.

Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet - unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss sowie die unbefugte Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges.

Zeugenaufruf

Einbruch in Gartenlaube Gronau (Leine) - Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 25.07.2025, 13:30 Uhr und Samstag, dem 26.07.2025, 13:15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zutritt zu einer Gartenlaube des Kleingartenvereins in der Wallstraße. Aus der Gartenlaube wurden diverse Gegenstände entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Elze - Am Mittwoch, dem 23.07.2025 kam es gegen 14:15 Uhr auf dem Parkplatz des Wiglo-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Illegale Müllentsorgung in Elze - Pflanzenteile und Zubehör aus möglicher Cannabisaufzucht entdeckt Am Samstag, dem 27.07.2025, wurde im Bereich der Auffahrt Zum Königstuhl in Elze eine illegale Müllentsorgung festgestellt. Unbekannte Personen entsorgten dort Pflanzenteile sowie diverses Zubehör, bei dem es sich mutmaßlich um Reste aus einer Cannabispflanzenaufzucht handelt.

Illegale Müllentsorgung in Gronau (Leine)- Am Sonntagmittag wurde in einem Feldweg zwischen den Ortsteilen Dötzum und Wallenstedt eine illegale Müllentsorgung festgestellt. Unbekannte Personen entsorgten dort Autoreifen.

Personen, die Angaben zu den oben genannten Sachverhalten machen können werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/93380 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell