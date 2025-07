POL-HI: Alfeld. Brand einer Ballenpresse

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Zwischen Freitag und Samstag kam es zu einem Einbruch in die Sothenbergschule, Am Mühlenbusch 28, in 31162 Bad Salzdetfurth. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge geschah die Tat zwischen Freitag, circa 15:00 Uhr, und Samstag, 19:15 Uhr. Die bislang unbekannte Täterschaft hebelte die Fenster zweier Büroräume auf und drang so ...

