POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 8-Jährigem Jungen aus Güstrow

Parchim (ots) - In den frühen Nachtstunden des 11.10.2025 gegen 01:10 Uhr wurde in der Cordesiusstraße in Parchim ein massiver Metallmülleimer durch eine Sprengung vollständig zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Sprengsatz unbekannter Herkunft im Inneren des Mülleimers gezündet. Durch die Wucht der Detonation wurde der Mülleimer in mehrere Stücke zerteilt. Dabei flog eine Metallplatte über 30 Meter in ...

mehr