PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Feuerbach

Stuttgart (ots)

Nachdem ein 62-Jähriger den scheinbar herrenlosen Rucksack eines 16-Jährigen bei einem Mitarbeiter der DB AG abgeben wollte, wurde er am Donnerstagmittag (28.08.2025) mit einer Bierflasche beworfen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde der 62-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen 15:20 Uhr am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Feuerbach auf einen offenbar herrenlosen Rucksack aufmerksam. Nachdem der Mann mehrere Reisende nach dem Eigentümer des Rucksacks gefragt hatte, nahm er diesen an sich und begab sich zu einem Mitarbeiter der DB AG am Ende des Bahnsteigs. Mutmaßlich in diesem Moment wurde der rechtmäßige Eigentümer des Rucksacks auf die Situation aufmerksam und nahm an, dass sein Gepäckstück entwendet wird. Der 16-jährige algerische Staatsangehörige soll daraufhin eine Bierflasche auf den 62-Jährigen geworfen und diesen hierdurch leicht verletzt haben. Im weiteren Verlauf soll der deutsche Staatsangehörige den 16-Jährigen geschlagen haben. Durch alarmierte Streifen der Bundes- und Landespolizei konnten die Tatverdächtigen noch am Bahnhof angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, gegen beide Beteiligte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 10:52

    BPOLI S: Betondeckel auf Gleise gelegt

    Zazenhausen (ots) - Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch bislang unbekannte Täter ist es am späten Mittwochabend (27.08.2025) kurz vor dem Bahnhof in Zazenhausen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich gegen 23:00 Uhr mehrere Betondeckel auf den Gleisen, als der Triebfahrzeugführer eines herannahenden Zuges die Gegenstände erkannte und eine Schnellbremsung einleitete. Das Überfahren ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 10:23

    BPOLI S: Angerempelt und Geldbörse entwendet

    Plochingen (ots) - Zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Dienstagabend (26.08.2025) am Bahnhof in Plochingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 79 Jahre alter Reisender gegen 18:30 Uhr am Bahnhof an einem Fahrscheinautomaten, um sich ein Ticket zu kaufen. Nachdem der Reisende den Fahrschein bezahlte, soll er seine Geldbörse in der hinteren Hosentasche verstaut haben. Nach ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 10:22

    BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Bedrohung im Zug

    Albstadt/Tübingen (ots) - Zu einer Bedrohung durch einen 40 Jahre alten Mann ist es am Dienstagnachmittag (26.08.2025) in einem Zug zwischen Albstadt und Tübingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ging der mutmaßliche Täter während der Zugfahrt gegen 15:15 Uhr bedrohlich auf einen 15 Jahre alten Fahrgast mit polnischer Staatsangehörigkeit zu und drohte ihm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren