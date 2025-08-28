Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Betondeckel auf Gleise gelegt

Zazenhausen (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch bislang unbekannte Täter ist es am späten Mittwochabend (27.08.2025) kurz vor dem Bahnhof in Zazenhausen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich gegen 23:00 Uhr mehrere Betondeckel auf den Gleisen, als der Triebfahrzeugführer eines herannahenden Zuges die Gegenstände erkannte und eine Schnellbremsung einleitete. Das Überfahren der Betondeckel konnte dennoch nicht verhindert werden. Kurz darauf soll ein zweiter Zug über die Gegenstände gefahren sein, nachdem ebenfalls eine Schnellbremsung eingeleitet wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch den Vorfall niemand verletzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Hindernisse wie diese einen Zug zur Entgleisung bringen können. Durch umherfliegende Betonstücke und Schottersteine gefährden die Täter zudem nicht nur Zugpassagiere und wartende Reisende, sondern auch sich selbst.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell