Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angerempelt und Geldbörse entwendet

Plochingen (ots)

Zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Dienstagabend (26.08.2025) am Bahnhof in Plochingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 79 Jahre alter Reisender gegen 18:30 Uhr am Bahnhof an einem Fahrscheinautomaten, um sich ein Ticket zu kaufen. Nachdem der Reisende den Fahrschein bezahlte, soll er seine Geldbörse in der hinteren Hosentasche verstaut haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 79-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit kurz darauf von dem Unbekannten angerempelt. Beim Einstieg in den Zug bemerkte der Geschädigte schließlich den Verlust seines Portemonnaies. Er erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Taschendiebe oftmals Tricks anwenden, um ihre Opfer abzulenken. Einer davon ist das geschickte Anrempeln von Personen. Geldbeutel und andere Wertgegenstände sollten eng am Körper und nicht etwa in Außentaschen getragen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

