Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach sexueller Belästigung am Bahnhof Geradstetten - Bundespolizei sucht Zeugen

Geradstetten (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Samstagabend (23.08.2025) am Bahnhof in Geradstetten gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 57 Jahre alte Reisende gegen 21:30 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S2 von Schorndorf nach Geradstetten. Nachdem die 57-jährige deutsche Staatsangehörige in Geradstetten die S2 verlassen hatte, soll der Unbekannte ebenfalls ausgestiegen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand machte der unbekannte Mann beim Treppenabgang den Anschein, Hilfe zu benötigen, weshalb die Reisende ihn stützte. Hierbei soll er der Frau mehrfach ans Gesäß gefasst, sie umarmt und im Intimbereich berührt haben. Als die Geschädigte um Hilfe rief, flüchtete der mutmaßliche Täter in unbekannte Richtung.

Die zuständige Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711550491020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

