Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Bedrohung im Zug

Albstadt/Tübingen (ots)

Zu einer Bedrohung durch einen 40 Jahre alten Mann ist es am Dienstagnachmittag (26.08.2025) in einem Zug zwischen Albstadt und Tübingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ging der mutmaßliche Täter während der Zugfahrt gegen 15:15 Uhr bedrohlich auf einen 15 Jahre alten Fahrgast mit polnischer Staatsangehörigkeit zu und drohte ihm wohl mit Schlägen. Ein Zeuge soll daraufhin eingeschritten sein und den Tatverdächtigen davon abgehalten haben. Weiterhin bedrohte der 40-Jährige nach derzeitigen Informationen eine bislang unbekannte Reisende mit einem Holzmesser und versuchte offenbar, andere Fahrgäste anzuspucken. Alarmierte Bundespolizisten trafen den 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen beim Halt der Regionalbahn in Tübingen an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen.

Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren möglichen Geschädigten und Zeugen. Insbesondere die noch unbekannte Reisende, welche mutmaßlich mit dem Holzmesser bedroht wurde, wird gebeten, sich unter der Rufnummer +49711550491020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell