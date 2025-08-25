PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Stuttgart (ots)

Ein 36-jähriger Mann hat am Sonntag (24.08.2025) mehrere Bundespolizisten beleidigt, bedroht und sich deren Maßnahmen widersetzt.

Gegen 23:45 Uhr wurde der 36 Jahre alte deutsche Staatsangehörige von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert, nachdem er ein Messer offensichtlich am Gürtel trug. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv, sodass weitere Beamte zur Unterstützung kamen. Als er sich während der Durchsuchung widersetzte, wurde er gefesselt und zum Revier verbracht. Hierbei beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizisten. Aufgrund psychischer Auffälligkeiten wurde der 36-Jährige in eine Klinik verbracht. Das Messer stellten die Beamten sicher.

Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

