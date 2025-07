Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer mit über zwei Promille unterwegs (03.07.2025)

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in der Teggingerstraße mit über zwei Promille unterwegs gewesen. Gegen 2 Uhr geriet der 52-Jährige in eine Polizeikontrolle, bei der sich Anzeichen von Alkoholgenuss bei ihm ergaben. Ein Test mit einem Ergebnis von über 2,2 Promille bestätigte den Verdacht. Der Radler musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

Radfahrerinnen oder Radfahrer, die mit 1,6 Promille und mehr (sog. absolute Fahruntüchtigkeit) auf dem Fahrrad unterwegs sind, begehen ebenfalls eine Trunkenheitsfahrt. Neben einer Geldstrafe von mehreren Hundert Euro, werden zwei Punkte ins Verkehrszentralregister eingetragen.

Gleiches gilt für Radfahrende die 0,3 Promille-Grenze (sog. relative Fahruntüchtigkeit), wenn ab diesem Wert alkoholbedingte Ausfallserscheinungen vorhanden sind und/oder ein Verkehrsunfall verursacht wurde.

Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt Außerdem ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) Pflicht. Sollte die Radfahrerin oder der Radfahrer bei der MPU durchfallen, droht ihm der Entzug seiner Fahrerlaubnis!

