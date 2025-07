POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Uni-Parkplatz Nord - blauen Opel Corsa angefahren und geflüchtet (02.0.72025)

VS-Villingen (ots) - Zwischen 16:15 Uhr und 17:45 Uhr hat ein Unbekannter am Dienstag auf der Josefstraße eine Unfallflucht begangen. Beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Flüchtige einen am Fahrbahnrand, auf Höhe der Hausnummer 16 parkenden roten Mini Cooper. Den Schaden in Höhe von 3.000 Euro meldete er ...

mehr