Bad Dürrheim - K 5700 (ots) - Am Dienstag sind auf einem Radweg entlang der Kreisstraße 5700 in Richtung Bad Dürrheim ein Rad- und eine E-Scooter-Fahrerin zusammengestoßen. Beide hielten sich nicht an das Rechtsfahrgebot und prallten, gegen 15 Uhr in einer leichten Kurve in der Mitte des Radwegs gegeneinander. Der 36 und die 31-Jährige stürzten, wodurch sich die ...

