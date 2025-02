Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Minderjährigen mit Springmesser und Marihuana

Hagen - Arnsberg (ots)

Am Samstagmittag (8. Februar) kontrollierten Bundespolizisten einen Jugendlichen im Hauptbahnhof Hagen. Eine Durchsuchung offenbarte, dass er neben einer Waffe auch Drogen mit sich führte.

Gegen 13:35 Uhr führten Bundespolizisten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit eine Personenkontrolle im Hagener Hauptbahnhof durch. Zuvor waren sie auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 8/10 auf einen 17-Jährigen aufmerksam geworden, der sich ihnen gegenüber nun mit einem Personalausweis auswies. Ermittlungen zeigten, dass er bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war. Die Frage, ob er verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führe, verneinte der deutsche Staatsbürger. In seiner Umhängetasche fanden die Beamten jedoch mehrere Verschlusstütchen Marihuana, Haschisch sowie ein Springmesser mit einer Klingenlänge von 10 cm auf. Dies ist ein Messer, dessen Klinge auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellt und hierdurch, oder beim Loslassen der Sperrvorrichtung, festgestellt werden kann.

Warum der Jugendliche aus Arnsberg die Waffe mit sich führte, gab er nicht an. Auch zu dem Verkäufer der Drogen machte der Deutsche keine Angaben.

Nach telefonischer Rücksprache mit seiner Mutter, wurde er entlassen.

Die Drogen und das Springmesser beschlagnahmten die Bundespolizisten. Der 17-Jährige wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Die Beamten leiteten zudem gegen den unbekannten Verkäufer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ein.

