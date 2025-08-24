Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 22.08 bis zum 24.08.2025

Goslar (ots)

Zwei Verkehrsunfallfluchten am selben Ort.

Auf der B 4 zwischen Bad Harzburg und Torfhaus im Bereich der Bastesiedlung kam es zu zwei Unfallfluchten an der gleichen Stelle.

In Fahrtrichtung Torfhaus wurde erst kürzlich eine Baustelle eingerichtet und die Verkehrsführung geändert. Der rechte von zwei Fahrstreifen in Richtung Torfhaus ist im Bereich der Baustelle gesperrt, hier werden zur Zeit wieder Teststreifen für Fahrbahnmarkierungen aufgebracht.

Diese geänderte Verkehrsführung führte am Wochenende zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die Unfallverursacher sich jeweils unerlaubt vom Unfallort entfernt hatten.

Der 1. Unfall ereignete sich am 22.08.2025, gegen 10:00 Uhr. Hier stieß ein Pkw-Fahrer in Fahrtrichtung Torfhaus gegen zwei aufgestellte Warnbaken mit Beleuchtung und beschädigte diese. Aufgrund von aufgefundenen Fahrzeugteilen gibt es hier Hinweise auf den Unfallverursacher. In diesem Fall entstand an den Warnbaken ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Am 23.08.2025, in der Zeit zwischen 08:30 und 16:10 Uhr, befuhr ein weiterer Fahrzeugführer die B 4 in Richtung Torfhaus und beschädigte eine Warnbake mit Beleuchtung. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro.

Wer Hinweise zu diesen Unfällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell