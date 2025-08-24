PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.08.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit E-Scooter

Am Samstag, den 24.08.2025, wird gegen 12:55 Uhr ein 49-jähriger Goslarer durch eine Passantin auf dem Boden liegend im Bereich des Okerufers verletzt aufgefunden. Nach erfolgter erstmedizinischer Versorgung kann durch die zwischenzeitlich eingetroffene Polizei ermittelt werden, dass der verletzte Goslarer zuvor den Gehweg des Okerufers mit einem E-Scooter in Richtung Kielsche Straße befahren hat und hier aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall gekommen ist. Durch den Sturz verletzt sich der E-Scooter-Fahrer leicht und wird mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Goslar zugeführt. Hier wird ihm aufgrund einer zwischenzeitlich festgestellten Atemalkoholkonzentration von 2,7 Promille eine Blutprobe entnommen. Zeugen, welche Angaben zum konkreten Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Goslar unter der Rufnummer 05321 339-0 in Verbindung zu setzen.

Renitente Kundin im Lebensmittelgeschäft Am Samstag, den 24.08.2025, gegen 21:00 Uhr erhält eine 19-jährige Goslarerin ein Hausverbot in einem Lebensmittelgeschäft in der Bornhardtstraße in Goslar. Bei der Durchsetzung des Hausrechts wird eine 44-jährige Mitarbeiterin des Geschäfts durch die Beschuldigte an den Oberschenkel getreten und dadurch leicht verletzt sowie, ebenso wie weitere anwesende Mitarbeiterinnen, beleidigt. Neben dem ausgesprochenen Hausverbot erwarten die renitente Kundin nun auch Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Randalierer im Innenstadtbereich

Am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr entwendet ein 39-jähriger Mann aus Gütersloh zunächst zwei Blumensträuße aus den Auslagen einer Tankstelle in der Hildesheimer Straße und begibt sich anschließend fußläufig auf den Bahnhofsvorplatz. Drei dort anwesende Taxifahrer werden nunmehr durch den folgend randalierenden Mann beleidigt und mittels mitgeführten Fahrradfaltschlosses bedroht. Nachdem er mit ebendiesem Faltschloss eine Glasscheibe einer vor Ort befindlichen Bushaltestelle zerstört, kann er durch zwischenzeitig eingetroffene Polizeibeamte in Gewahrsam genommen werden.

i.A. Galante, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

