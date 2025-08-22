Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.08.2025

Goslar (ots)

Zwischen Sonntag und Montag drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in Oker ein.

Der oder die Tatverdächtigen verschafften sich gewaltsam Zugang in das Objekt Am Breiten Stein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt von der Örtlichkeit. Genaue Angaben zum möglichen Diebesgut sind derzeit nicht bekannt.

Personen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) -3390 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell