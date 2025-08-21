Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.08.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Auf der Bundesstraße 82 ereignete sich am Donnerstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten gegen 12 Uhr zwischen den Anschlussstellen Astfeld und Langelsheim zwei Pkw. Hierbei wurden der Fahrer eines Audi aus Einbeck sowie die beiden Insassen eines Skoda mit Goslarer Zulassung schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in verschiedene Krankenhäuser verbracht. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger angefordert. Bis zur abschließenden Unfallaufnahme blieb die Strecke bis 17:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

