Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 21.08.2025

Goslar (ots)

Am 20.08.2025 um 14:40 Uhr kommt es auf der B248 im Bereich Neuekrug zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades. Ein 55-jähriger Mann aus Seesen befährt mit seinem PKW die B248 von Seesen in Richtung Hahausen. Im Bereich Neuekrug muss er verkehrsbedingt halten. Dies übersieht ein nachfolgender 22-jähriger Motorradfahrer aus Seesen und fährt auf den PKW vor sich auf. Durch den Aufprall gerät der Motorradfahrer in den Gegenverkehr, wo es zudem zu einer Kollision mit einem 23-jährigen Mann aus Osterode und dessen PKW kommt. Der Motorradfahrer wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Beiden PKW-Fahrer bleiben unverletzt. Insgesamt entsteht ein Schaden in Höhe von etwa 20000 Euro.

Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am 20.08.2025 um 19:30 Uhr befährt ein 24-jähriger Mann aus Hildesheim mit seinem Motorrad die L516 von Hahnenklee in Richtung Lautenthal. Der junge Mann kommt im Verlauf einer Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Leitplanke. Er verletzt sich dabei leicht und wird in ein Krankenhaus gebracht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 1000EUR.

Unfall mit Verletzten

Am 20.08.2025 um 14:45 Uhr kommt es im Bereich der Bismarckstraße/Kleine Reihe/Rosenstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von 3 PKW. Eine 77-jährige Frau aus Seesen möchte von der Kleinen Reihe kommend die Bismarckstraße queren. Dabei übersieht sie eine vorfahrtsberechtigte 30-jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW, welche sich der Kreuzung von rechts kommend nähert. Im Einmündungsbereich der Kreuzung zur Rosenstraße wartet ein 51-jährige Frau aus Alfeld mit ihrem PKW. Dieser wird durch die Kollision ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Die beiden Frauen aus Seesen werden leicht verletzt. Eine von ihnen wird in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau aus Alfeld bleibt unverletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 11000 Euro. i.A. Renner, PHK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

