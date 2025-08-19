PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.08.2025

Goslar (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend zog die Polizei einen alkoholisierten 47-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr.

Gegen 21 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte im Ortsteil Oker einen Soda Fabia und stellten bei dem 47-jährigen Fahrer aus Nordrhein-Westfalen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,6 Promille, zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und dem 47-jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

