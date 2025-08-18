PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.08.2025

Goslar (ots)

Schneller Fahndungserfolg nach versuchtem Einbruch am Sonntagmorgen in der Goslarer Altstadt.

Aufmerksame Zeugen hatten gegen 9 Uhr einen lauten Knall vernommen und eine männliche Person beobachtet, die sich in Richtung Breite Straße entfernte. Die kurz darauf am Ort eingetroffenen Polizeikräfte stellten fest, dass in der Straße Fleischscharren versucht worden war, in ein Ladengeschäft einzubrechen.

Aufgrund der Beschreibung der Zeugen, wurde der flüchtige Tatverdächtige kurz darauf in der Petersilienstraße angetroffen und festgenommen. Der 24-jährige Goslarer stand deutlich unter Einfluss berauschender Mittel und wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 08:32

    POL-GS: Suche nach Vermisster 37-jähriger Frau aus Liebenburg erledigt

    Goslar (ots) - Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6096604 Die Suche nach der seit dem 11. August vermisst gemeldeten Lina R. ist erledigt, Frau R. wurde wohlbehalten angetroffen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 05321/339104 E-Mail: ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 15:04

    POL-GS: Öffentlichkeitsfahndung nach 66-jähriger Person eingestellt

    Goslar (ots) - Die seit dem 16. August 2025 durch ihren Lebensgefährten vermisst gemeldete Frau S. konnte am 17.08.2025 im Bereich Liebenburg aufgefunden werden. Sie wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizeiinspektion Goslar bedankt sich für die Mithilfe. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Presse- und ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 17.08.2025

    Goslar (ots) - Bad Harzburg Sachbeschädigung am PKW - Zeugenaufruf Am Freitag, den 15.08.2025, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr wurde in der Bismarckstraße mutwillig ein PKW beschädigt. An einem braunen PKW der Marke Toyota wurde an der rechten Fahrzeugseite die Lackierung zerkratzt. Das Fahrzeug parkte am zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand der Bismarckstraße. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren