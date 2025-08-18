Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.08.2025

Goslar (ots)

Schneller Fahndungserfolg nach versuchtem Einbruch am Sonntagmorgen in der Goslarer Altstadt.

Aufmerksame Zeugen hatten gegen 9 Uhr einen lauten Knall vernommen und eine männliche Person beobachtet, die sich in Richtung Breite Straße entfernte. Die kurz darauf am Ort eingetroffenen Polizeikräfte stellten fest, dass in der Straße Fleischscharren versucht worden war, in ein Ladengeschäft einzubrechen.

Aufgrund der Beschreibung der Zeugen, wurde der flüchtige Tatverdächtige kurz darauf in der Petersilienstraße angetroffen und festgenommen. Der 24-jährige Goslarer stand deutlich unter Einfluss berauschender Mittel und wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell