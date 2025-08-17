PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Öffentlichkeitsfahndung nach 66-jähriger Person eingestellt

Goslar (ots)

Die seit dem 16. August 2025 durch ihren Lebensgefährten vermisst gemeldete Frau S. konnte am 17.08.2025 im Bereich Liebenburg aufgefunden werden. Sie wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizeiinspektion Goslar bedankt sich für die Mithilfe.

Polizeiinspektion Goslar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 05321/339104 E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

