POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.08.2025

Goslar (ots)

Am Donnerstag kam es im Goslarer Ortsteil Jerstedt zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht.

Zwischen 7 Uhr und 14 Uhr wurde im Dr.-Elisabeth-Selbert-Weg 16 ein am Fahrbahnrand geparkter Kleintransporter Renault Express durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der verursachte Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise oder Beobachtungen zu dieser Unfallflucht, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

