Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Suche nach vermisster 37-jähriger Frau aus Liebenburg

Goslar (ots)

Seit dem 11. August 2025 wird die 37-jährige Lina R. aus Liebenburg vermisst. Letztmalig gesehen wurde sie gegen 10 Uhr an ihrem Wohnort.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos, so dass Frau R. aktuell unbekannten Aufenthaltes ist.

Die Vermisste ist 160 cm groß, von normaler Statur und hat mittellange, dunkelblonde Haare. Die Bekleidung ist unbekannt, mutmaßlich trägt sie eine Strickjacke und Leggins.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat Lina R. gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

