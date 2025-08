POL-OG: Lahr, Kippenheimweiler - Ermittlungen wegen Jagdwilderei eingeleitet, Hinweise erbeten

Muggensturm (ots) - Zu einem Zimmerbrand kam es am Montagabend in einem Wohnhaus in der Sibyllenstraße. Gegen 22 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Gebäudebrand gemeldet. Grund dafür soll möglicherweise ein technischer Defekt gewesen sein. Die Bewohner des Hauses mussten das Gebäude vorübergehend verlassen. Bis auf eine Person, die leichte Verletzungen erlitt, wurde niemand verletzt. Der entstandene ...

