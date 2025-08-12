Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.08.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag waren zwei Restaurants in Bad Harzburg das Ziel von Einbrechern.

Der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Herzog-Wilhelm-Straße und durchsuchten mehrere Räume. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist aktuell nicht bekannt.

Am Berliner Platz wurde ebenfalls unter Gewalteinwirkung versucht, in ein Lokal zu gelangen. Hier scheiterten die Täter jedoch. Wer Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten, wir gebeten, die Polizei in Bad Harzburg unter der Amtsnummer (05322) 55480 oder die Polizei Goslar unter (05321) 3390 zu kontaktieren.

