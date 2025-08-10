Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 10.08.2025

Goslar (ots)

Motorradfahrer flüchtet in Altenau vor Polizei - Zeugen gesucht

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 14:10 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung in der Marktstraße in Altenau ein Motorrad ohne amtliches Kennzeichen auf.

Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale ("STOPP POLIZEI"), beschleunigte stark und flüchtete in Richtung Hüttenstraße. Während der anschließenden Verfolgung, bei der Blaulicht und Martinshorn eingesetzt wurden, fuhr der Motorradfahrer mehrfach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und sehr geringem Abstand an Fußgängern und Fahrzeugen vorbei.

Im Bereich der Marktstraße/Hüttenstraße gefährdete er unter anderem einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern konnte. Die Verfolgung führte bis zum Ortsausgang Altenau und weiter auf die K 38 in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang dem Fahrer die Flucht.

Im Nachgang wurde bekannt, dass der Motorradfahrer bereits zuvor am selben Tag im Bereich Braunlage einer dortigen Streifenwagenbesatzung aufgefallen war. Zudem wurde er im Bereich Braunlage durch eine Geschwindigkeitsmessung mit mehr als 150 km/h bei erlaubten 50 km/h erfasst.

Die erste Auswertung der Messbilder ergab, dass es sich um einen männlichen Fahrzeugführer im Alter von etwa 30-50 Jahren handelt, der eine Brille trug. Auf seiner Motorradbekleidung konnten im Brustbereich und im Bereich der Unterarme Schriftzüge festgestellt werden. An der Front des Motorrads befanden sich zwei Aufkleber mit der Aufschrift "Motorsport".

Nach ersten Einschätzungen muss der Fahrer ortskundig gewesen sein.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Beschreibung:

- Motorrad (von hinten überwiegend schwarz)

- Schwarze Motorradkombi mit Applikationen und Schriftzügen im Brust- und Unterarmbereich

- Roter Motorradhelm

- Zwei kleine, rot leuchtende Rücklichter

- Hinterreifen mit wenig oder keinem erkennbaren Profil

- Front: zwei Aufkleber "Motorsport"

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst durch die Fahrweise des flüchtigen Motorradfahrers gefährdet wurden, sich unter Tel. (05323) 9531 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell