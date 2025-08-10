Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.08.2025

Goslar (ots)

Kontrollmaßnahmen der Polizei Goslar

Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle, im Bereich "Im Schleeke", konnten gegen 11:30 Uhr innerhalb kürzester Zeit zwei Fahrzeugführer kontrolliert werden, bei denen im Rahmen der durchgeführten Überprüfungen eine Beeinflussung mit Betäubungsmitteln festgestellt wurde. Beide erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und die Weiterfahrt wurde untersagt. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurde eine Vielzahl weiterer Fahrzeuge kontrolliert und diverse Ordnungswidrigkeiten vor Ort geahndet.

Diebstahl einer Geldbörse

Am 09.08.2025, gegen 09:50 Uhr, kam es in einem Supermarkt im Bereich der Langen Straße in Langelsheim mutmaßlich zu einem Diebstahl einer Geldbörse mitsamt Inhalt. Zeugen, die gegebenenfalls sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Langelsheim in Verbindung zu setzen. (Tel. 05326/978780)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell