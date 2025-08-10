Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 09.08.2025 bis 10.08.2025

Goslar (ots)

Erneut Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

1. Braunlage. Am 09.08.2025, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Kiel die B 4 von Braunlage in Richtung Hohegeiß. Kurz vor dem Abzweig zur B 242 in Richtung Tanne verbremste sich der 21-jährige eingangs einer Linkskurve. Dadurch verlor er die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der 21-jährige wurde durch den Aufprall im Straßengraben verletzt und mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht. An seinem Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1000,-Euro, Weiterhin wurde auch ein Leitpfosten beschädigt.

2. St. Andreasberg. Am 09.08.2025, gegen 11:45 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger Motorradfahrer aus Frankfurt am Main mit seinem Motorrad die L 521 aus Richtung St. Andreasberg kommend in Richtung Sieber. Am Ausgang einer engen Rechtskurve gerät er infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und stößt hier frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad einer 61-jährigen Frau aus Berlin zusammen. Die 61-jährige wird hierbei schwer verletzt, der 70-jährige bleibt unverletzt. An den beiden Motorrädern entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000,- Euro.

i. A. Pauls, POK

