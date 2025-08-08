Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einbruch in Pkw

Goslar (ots)

Am Mittwoch, den 06.08.2025, zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr, wurde in Clausthal-Zellerfeld (Parkplatz am Hasenbacher Teich) in einen geparkten Pkw eingebrochen. Hierbei wurde die Heckscheibe und das Verdeck des Carbiolets beschädigt und anschließend aus dem Fahrzeuginneren ein Laptop entwendet. Die Polizei Clausthal-Zellerfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim PK Oberharz (Tel. 05323-95310) zu melden.

i.A. Bergsen, Polizeioberkommissar

