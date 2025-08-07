PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 07.08.2025

Goslar (ots)

Auf der L 500 zwischen Mahlum und Bodenstein ereignete sich am Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall.

Gegen 21:40 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann aus Salzgitter mit seiner Aprilia auf der L 500 in Richtung Bodenstein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er dabei aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Für den Salzgitteraner kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die L 500 wurde für die Unfallaufnahme bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

+++

Am Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Hotel in Georgenberg.

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen 03:00 und 04:40 Uhr in die Räumlichkeiten eines Hotels in der Krugwiese ein. Hier durchwühlten sie unter anderem Büroräumlichkeiten nach Diebesgut und flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe des Schadens steht bislang nicht fest.

Personen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen im Bereich Georgenberg geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) -3390 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

