POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 08.08.2025
Goslar (ots)
Verkehrsunfallflucht
Am 07.08.2025 kommt es auf dem Parkplatz des Steinway-Parks in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter grauer Mitsubishi wird vermutlich beim Ein-/Ausparken eines unbekannten Fahrzeugs vorn linksseitig beschädigt. An dem Mitsubishi entsteht ein Schaden in geschätzter Höhe von 500EUR. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.
i.A. Renner, PHK'in
