POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 08.08.2025

Goslar (ots) - Auf der L 500 zwischen Mahlum und Bodenstein ereignete sich am Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 21:40 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann aus Salzgitter mit seiner Aprilia auf der L 500 in Richtung Bodenstein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er dabei aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und ...

