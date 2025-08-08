Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.08.2025

Goslar (ots)

Am Donnerstagabend wurden bei einer Verkehrskontrolle in Georgenberg mehrere Straftaten festgestellt.

Gegen 23:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 35-jährigen Mann aus Salzgitter, der mit seinem Ford Mondeo die Feldstraße befuhr. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Für das Fahrzeug bestand zudem kein gültiger Versicherungsschutz. Bei der weiteren Überprüfung wurde bekannt, dass die am Ford angebrachten Kennzeichen gestohlen waren.

Dem Salzgitteraner wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Er muss sich nun mehreren Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell